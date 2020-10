Abandon du projet de grande université mondiale entre Lyon et Saint-Etienne

L’IDEX avait comme objectif de réunir plusieurs établissements des deux villes voisines.



Le projet ne verra finalement pas le jour. "L’IDEX est immédiatement et définitivement arrêtée", a fait savoir ce jeudi soir le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Cette décision fait notamment suite au refus la semaine dernière de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne de voter les statuts du futur établissement. "Ce vote négatif contrevient aux conditions de poursuit du projet IDEX énoncées dans un courrier du mois de juin 2020 et ne permet plus au site d’atteindre son objectif", peut-on également lire dans le communiqué du ministère.

Ce dernier regrette cependant l’abandon d’un projet "pourtant très structurant pour les territoires lyonnais et stéphanois et qui aurait renforcé leur ancrage régional, leur impact socio-économique et leur visibilité à l’international".

IDEX devait notamment rassembler l’ENS Lyon, Lyon 1 et Lyon 3 ainsi que l’université Jean Monnet de Saint-Etienne, soit près de 140 000 étudiants. La CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne avait encore au début du mois vanter les mérites de cette fusion : "Cette opportunité est historique, passer à côté serait suicidaire".