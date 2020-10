Le stationnement à Lyon va rester payant durant le confinement

C'est l'une des grandes différences pour les Lyonnais entre l'actuel confinement et celui du printemps dernier.



A l'occasion d'une visio-conférence ce vendredi après-midi, le maire de Lyon Grégory Doucet a annoncé qu'il ne rendrait pas gratuit le stationnement en ville. Ce qui avait pourtant été le cas en mars, avril et mai.

"Considérant que le confinement n'est pas aussi total que celui du printemps et que beaucoup de gens vont continuer à se déplacer en voiture, le stationnement peut rester sur les mêmes modalités que d'habitude. Le stationnement de la Ville est très largement payant et on a décidé de le maintenir", a indiqué l'élu écologiste.

Un coup dur pour ceux qui seront coincés chez eux et qui n'ont pas de garage.