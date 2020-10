Confinement : le maire de Lyon promet une allocution aux habitants chaque semaine

"Je m’adresserai chaque semaine à vous pour vous tenir informés de l’évolution de la situation sanitaire sur notre ville".



Ce n’est donc pas seulement une conférence de presse hebdomadaire que tiendra Grégory Doucet, mais il réalisera aussi une allocution depuis son bureau de l’Hôtel de Ville de Lyon. Un exercice particulier, généralement apprécié des maires de Lyon lors des périodes de fêtes de fin d’année ou lors des campagnes électorales. Mais sinon réservé au seul Président de la République.



Mais l’élu écologiste a donc choisi de coupler ses annonces aux médias avec une vidéo face caméra de quelques minutes pour répéter aux Lyonnais ce qu’il compte mettre en place pour accompagner le reconfinement de la ville.

Ecoles, culture, social, plateforme d’entraide, Grégory Doucet a évoqué les chantiers qui lui tiennent à coeur. Il a habilement pris soin de ne pas parler du maintien du stationnement payant durant le confinement, qui provoque une vague de colère sur les réseaux sociaux.

Si le choix du format peut être contesté, il faut reconnaître que le maire de Lyon apparaît à son aise dans cet exercice. Bon ton, gestuelle bien pensée, texte court et précis contrairement à son habitude, Grégory Doucet pourrait bien marquer des points auprès des habitants de la ville. A condition que ses actions aient un véritable impact sur leur quotidien, et bénéfique si possible.