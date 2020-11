Lille-OL : un match ô combien important, malgré le contexte

Malgré le confinement qui est entré en vigueur ce vendredi, le sport professionnel continue. L'OL se déplace à Lille ce dimanche en clôture de la 9e journée de Ligue 1 à 21h.



"C’est une bonne chose que la Ligue 1 continue. La période est difficile et triste. C’est un peu dérisoire de parler de foot alors que le virus flambe, le terrorisme sévit. Mais les gens ont besoin de penser à autre chose". Rudi Garcia s'est montré philosophe en conférence de presse d'avant-match, avant même de répondre aux questions des journalistes.

Sur le plan sportif, l'objectif est simple pour les Lyonnais : poursuivre leur remontée au classement. "Les Lillois n’ont pas perdu depuis le début de la saison, même s’ils restent sur deux matchs nuls. Ils ont un effectif très important. Ils ont beaucoup de possibilités. C’est une équipe de qualité, qui est européenne, qui recrute bien depuis quelques années. Mais ça ne change rien pour nous. On veut continuer notre série" a assuré le technicien. "Nous allons à Lille pour vaincre, mais nous pensons aussi au derby car il arrive juste derrière. On veut remporter ces deux matchs", a de son côté insisté Thiago Mendes.

Malgré les bons résultats de ces dernières semaines, les Lyonnais ne montrent plus le même visage pendant les matchs. Habitués à avoir la possession du ballon, les Lyonnais ont plus tendance à laisser la balle aux adversaires ces derniers temps : "Avoir la possession est un faux débat. L’essentiel est de gagner. On l’avait en début de saison et on ne gagnait pas. Il faut avoir une équipe qui soit en mesure de tout faire, et je pense que la nôtre en est capable", a analysé le coach.

Pour ce match, Rudi Garcia sera privé de Melvin Bard qui est suspendu suite à son expulsion contre Monaco. Jason Denayer est lui blessé et Mattia De Sciglio est malade. Pas certain, en revanche, que le coach fasse de grands changements dans sa composition, qui fonctionne relativement bien depuis quelques matchs.