Lille-OL : réduits à dix en seconde période, les Lyonnais ramènent un point (1-1)

L’OL n’a pas fait mieux qu’un match nul 1-1 sur la pelouse de Lille ce dimanche soir en clôture de la 9e journée de Ligue 1.



Un nouveau coup d’arrêt pour les Lyonnais, mais un bon point au vu des circonstances de la rencontre.

Les deux équipes ont imposé beaucoup de rythme dès le début du match. Les Lyonnais et Lillois ont pressé très haut sur le terrain pour éviter la relance. Mais après 15 minutes de jeu, se sont les attaquants visiteurs qui ont commencé à s’illustrer. A la 21e, les Gones ont raté une énorme occasion, Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere se sont gênés devant le gardien adverse. Et ils vont rapidement s’en vouloir. Deux minutes plus tard, Jonathan Bamba a parfaitement ajusté Anthony Lopes d’une magnifique frappe enroulée du pied droit (1-0). Les joueurs de Rudi Garcia se sont fait punir, un peu comme les Monégasques la semaine dernière au Groupama Stadium.

Mais juste avant la pause, à la 40e, les Lyonnais se sont montrés plus chanceux. Après une sublime passe de Thiago Mendes pour Houssem Aouar, le numéro 8 a armé une frappe de la gauche de la surface lilloise. Pas cadrée, mais puissante, elle est détournée par le défenseur Zeki Çelik dans sa propre cage (1-1).

Le bloc n’a pas craqué

L’OL n’a pas attaqué la seconde période de la meilleure des manières. Marcelo s’est fait exclure à la 50e après avoir écopé d’un second carton jaune. Rudi Garcia a alors décidé de faire sortir Houssem Aouar pour faire entrer un défenseur, en l’occurrence Djamel Benlamri, pour sa première sous le maillot Rouge et Bleu.

Bien évidemment, après cette expulsion, les Lyonnais ont également reculé. A la 61e, Anthony Lopes a sorti de sa main opposée une (nouvelle) magnifique frappe de Jonathan Bamba. Le gardien lyonnais s’est montré très solide face aux nombreux assauts lillois. La défense rhodanienne inédite s’est également illustrée. L’objectif n’était plus le même depuis l’expulsion : les Lyonnais voulaient repartir avec au moins un point du Nord, et en équipe, ils y sont parvenus.

Les coéquipiers de Memphis devront donc se contenter d’un seul point ce dimanche. Maintenant, il va falloir se focaliser sur le prochain match, qui aura une saveur particulière, malgré l’absence de supporters : le derby au Groupama Stadium. L’OL est toujours sixième au classement à l’issue de cette journée, bien loin, encore, de ses objectifs de début de saison.