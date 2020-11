Le nouveau feuilleton de TF1 sur la cuisine est venu à Lyon pour trouver l’inspiration !

Notamment du côté de l’Institut Paul Bocuse d’Ecully.



Ici tout commence débute ce lundi à 18h30 sur TF1. Il s’agit du spin-off de la série Demain nous appartient également diffusée sur la chaîne juste avant le JT de 20h.

C’est dans le milieu de la cuisine que l’intrigue du nouveau feuilleton se déroule, plus précisément au sein de l’Institut Auguste Armand, l’une des meilleures écoles de cuisine de France. Si cette dernière est bien fictive, les équipes de tournage ont reçu une aide venue tout droit d’un établissement bien connu de l’agglomération lyonnaise.

Les chefs de l’Institut Paul Bocuse ont en effet participé à la série en aidant à la réalisation des décors des cuisines afin qu’elles soient le plus réalistes possibles. Les équipes du tournage sont également venues plusieurs fois à Lyon pour visiter les lieux et s’en inspirer pour l’intrigue. Le mur des talents de l’Institut Paul Bocuse d’Ecully, qui met en scène les élèves avec un objet de leur choix, a notamment été repris comme idée et sera visible dans la série.

Ici tout commence proposera aux téléspectateurs de suivre Maxime Delcourt joué par Clément Rémiens qui vient tenter le concours d’entrée de l’école où il croisera notamment la route d’un prestigieux chef interprété par Francis Huster.