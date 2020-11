Rhône : les auto-écoles vont manifester ce mardi matin

Des rassemblements sont prévus sur les centres d’examen de Saint-Priest et de Villefranche-sur-Saône.



Les auto-écoles du Rhône sont en colère et comptent le faire savoir ce mardi matin en manifestant. "L’article 35 du décret dispose que les examens du permis de conduire peuvent être maintenus, ce que nous saluons, tant les délais ont été allongés ces derniers mois, au détriment premier des élèves. Toutefois, les conditions dans lesquelles seront préparés ces examens pendant toute la durée du confinement doivent absolument être clarifiées le plus rapidement possible par le gouvernement", peut-on lire dans une lettre écrite par Sophie Karsenty, la présidente du Conseil nationale des professions de l’automobile, section éducation routière dans le Rhône, et adressée au préfet.

"Envisager que dans la période du confinement, le rôle des écoles de conduite devrait se cantonner à acheminer la voiture sur le lieu de l’examen aurait des conséquences néfastes pour les élèves comme pour les écoles de conduite : augmentation du risque d’échec à l’examen et donc augmentation du coût de la formation, inégalité des élèves face à la préparation et donc risques sur la sécurité routière, allongement des délais du permis", précise Sophie Karsenty qui demande à ce qu’une délégation soit reçue alors que les auto-écoles sont appelés à manifester dès 7h30 devant les centres d’examen de Saint-Priest et de Villefranche-sur-Saône.