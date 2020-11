Attentat de Vienne : les réactions à Lyon

Ce mardi matin, Grégory Doucet a notamment réagi après les fusillades lundi soir dans la capitale autrichienne.



Le maire écologiste de Lyon a souhaité transmettre "solidarité et courage aux Viennoises et aux Viennois après ces horribles attaques". "La ville de Lyon est à vos côtés" écrit Grégory Doucet dans un message diffusé sur Twitter.

C’est sur le même réseau que l’adjoint aux mobilités Valentin Lungenstrass a décidé de réagir, en déclarant en allemand : "ensemble, il s'agit de défendre les valeurs européennes".

Le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, s’est également exprimé dans la langue la plus utilisée à Vienne pour afficher son "soutien au peuple autrichien".

Rémi Zinck, maire du 4e arrondissement, explique de son côté qu’après les attentats de Conflans-Sainte-Honorine puis Nice et maintenant Vienne, "nos démocraties sont mises à l'épreuve. Ne nous habituons pas au terrorisme et sachons être rassemblés autour de nos valeurs de liberté et de justice".

Chez Les Républicains, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes évoque "le terrorisme le plus lâche et le plus abject" après la tuerie de ce lundi soir. "Le combat contre le terrorisme islamiste doit unir toutes les nations européennes. C’est une lutte pour notre civilisation contre la barbarie" conclut Laurent Wauquiez.

Enfin l’ancien maire de Lyon Gérard Collomb considère que "l’union des Européens doit être totale pour défendre nos valeurs, notre mode de vie, nos libertés".