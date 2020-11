Covid-19 : moins de TGV entre Lyon et Paris dès jeudi

La SNCF a décidé de fortement réduire son offre.



Moins de TGV et de Ouigo. C’est ce qui attend les voyageurs à partir du 5 novembre puisque les trains seront moins nombreux à circuler.

Ce sont les trois quarts des TGV et des Ouigo qui doivent être supprimés à partir de ce jeudi. L’objectif de cette décision est de favoriser le confinement et le télétravail des Français. Les trajets entre Paris et Lyon sont concernés avec cinq allers-retours dès ce milieu de semaine contre 20 habituellement. Il faudra aussi compter trois allers-retours entre Paris et Marseille au lieu de 12.

Concernant les TER, le site internet régional de la SNCF indique que "le trafic est légèrement adapté" sur les lignes d’Auvergne-Rhône-Alpes.