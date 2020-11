La Poste recrute 333 emplois pour la fin d’année dans le Rhône

La Poste s'organise en prévision des fêtes de fin d'année.



Avec 30% de volume de colis supplémentaire depuis le déconfinement, la Poste s'attend "à une fin d'année sans précédent avec des volumes de colis jamais atteint". Jusqu'à 4 millions de colis pourraient être traités chaque jour en France .

Pour faire face à ces prévisions, un dispositif de recrutement de plus de 9 000 emplois saisonniers, dont 333 dans le Rhône, a été lancé. Cela permettra "d'assurer la logistique dans les plateformes de tri colis, comme celle de Saint-Laurent-de-Mure, la distribution des colis dans l'un des 49 centre courrier-colis, et l'accueil et la prise en charge des clients dans les 144 bureaux de poste du département.

Ces emplois saisonniers encore à pourvoir dans toute la France sur le site laposterecrute.fr rubrique emplois saisonniers.