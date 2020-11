C’est une initiative solidaire de plusieurs dirigeants d'entreprises qui vient de voir le jour au sein de la capitale des Gaules.



"Suite aux dernières annonces du gouvernement et à la mise en place du confinement, les restaurateurs lyonnais sont plus que jamais impactés, voyant leur activité s’arrêter ou fortement ralentir". Face à ce constat, un groupe lyonnais de dirigeants d’entreprises a décidé de lancer le dispositif intitulé "Sauvons nos restos lyonnais".

"Avec, pour ambition, d’accompagner des restaurateurs dans leurs besoins de trésorerie et leurs projets d’investissement, mis à mal par la crise", peut-on lire dans le communiqué de présentation de cette démarche à but non lucratif.

L’objectif est de recueillir des dons venant de particuliers mais également d’entreprises afin de subventionner par la suite des restaurateurs dans le besoin.

A noter que les donateurs pourront bénéficier d’une réduction d’impôt (personnel 66% ou professionnel 60%). Ils recevront également une carte et des éléments distinctifs qu’ils pourront arborer dans les restaurants.