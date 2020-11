Lyon : des patients atteints du Covid-19 évacués vers Nantes par un A400M de l’armée

Quatre patients ont pris la direction de l'ouest de la France.



Peu avant midi ce mercredi, un A400M, de la 61e escadrille de transport basée à Evreux, s’est posé sur le tarmac de l’aéroport de Lyon-Bron. Il s’agissait de la seconde fois qu’un tel appareil parcourait les pistes de cet aéroport, la première remonte à juillet 2015, quand le "le géant des cieux" avait survolé la capitale des Gaules pour un vol inaugural, dans des circonstances bien plus joyeuses.

En effet, cette fois, l’aéronef a été engagé dans le cadre de l'opération Résilience, qui met à contribution les forces armées françaises dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Avant son atterrissage sans encombre sur la piste, les ambulances du SAMU et du SMUR, escortées par la police, étaient déjà arrivées, avec au total quatre patients contaminés par le virus. Une fois positionné par l’opérateur, le plus gros avion de transport militaire français a ouvert sa rampe arrière, laissant deviner quelques éléments du kit d’évacuation médicalisée. Ce dernier permet une capacité de transport jusqu’à six patients en réanimation, de quoi soulager des hôpitaux débordés par l’afflux de nouveaux cas. Hors période Covid-19, l’A400M peut embarquer jusqu’à 116 soldats, 6 Land Rover ou encore deux hélicoptères d'attaque.

Les véhicules des secouristes se sont approchés, et les quatre patients qui devaient être transportés par l’armée ce mercredi ont commencé à être installés dans l’A400M par un équipage totalement protégé du virus grâce à de nombreuses protections.

D’autres opérations similaires pourraient intervenir prochainement pour tenter de lutter contre la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus.