Grève des personnels de l’Etablissement français du sang ce jeudi à Lyon

Un rassemblement est prévu à 11h devant l’Agence Régionale de Santé dans le 3e arrondissement.



Les personnels de l’Etablissement français du sang entendent tirer la sonnette d’alarme ce jeudi sur leur situation, notamment leur exclusion du SEGUR de la santé qui "fait courir des risques sur la continuité du service public transfusionnel", selon les syndicats.

Il est notamment question de la non-revalorisation des salaires. "Des salaires davantage déconnectés du marché du travail ne peuvent qu’entraîner des risques majeurs sur l’autosuffisance en produits sanguins et sur la sécurité transfusionnelle", peut-on lire dans un communiqué.

Les personnels de l’EFS mettent aussi en avant le manque d’effectifs. "Aujourd’hui, des centaines de collectes de sang par an sont annulées faute de médecins, d’infirmier.es et de chauffeurs. Le fonctionnement des laboratoires est également mis en difficulté faute d’effectifs suffisants sur certains postes. Les personnels sont épuisés", dénoncent les organisations syndicales (CFDT, FO et SNTS-CFE-CGC).

Une délégation sera reçue à l’ARS et des distributions de tracts sont prévues devant les lieux de collecte, notamment la maison du don de Confluence dans le 2e arrondissement.