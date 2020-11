OL : Leo Dubois appelé en équipe de France

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa liste pour les trois prochains matchs de l'équipe de France.



Un seul joueur de l'OL a été convoqué en Bleu. Il s'agit de Léo Dubois. Houssem Aouar, moins constant depuis le dernier rassemblement, a, lui, été écarté au profit d'un ancien Lyonnais, Nabil Fekir. "C'est une question de rentabilité par rapport à d'autres joueurs qui ont le même profil mais qui apportent plus de garanties. Il est venu, on a vu certaines choses et aujourd'hui il est à la disposition de Sylvain Ripoll", a expliqué Didier Deschamps. "Sur ce profil, j'ai Nabil Fekir, qui a un niveau de performance et un vécu. Je considère qu'il donne plus de garantie", s'est justifié le sélectionneur. Houssem Aouar, qui a finalement été sélectionné en équipe Espoirs, aux côtés de Maxence Caqueret.

On notera par ailleurs la première convocation de Marcus Thuram et la convocation de Kylian MBappé pourtant blessé.

L'équipe de France affrontera la Finlande le 11 novembre prochain, en amical au Stade de France. Un match qui aurait dû se jouer au Groupama Stadium en mars dernier. Les Bleus affronteront ensuite le Portugal et la Suède les 14 et 17 novembre.

La liste :

Gardiens : Benoît Costil / Hugo Lloris / Mike Maignan / Steve Mandanda

Défenseurs : Lucas Digne / Léo Dubois / Lucas Hernandez / Presnel Kimpembé / Clément Lenglet / Benjamin Pavard / Raphaël Varane / Kurt Zouma

Milieux de terrain : Ngolo Kanté / Steven Nzonzi / Paul Pogba / Adrien Rabiot / Moussa Sissoko / Corentin Tolisso

Attaquants : Wissam Ben Wedder / Kingsley Coman / Nabil Fekir / Olivier Giroud / Antoine Griezmann / Anthony Martial / Kylian Mbappé / Marcus Thuram