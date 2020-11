Un chauffage d’appoint défectueux à l’origine du terrible incendie de Limas ?

Les petites victimes étaient âgées de 6 et 8 ans.



Les deux sœurs dormaient dans le sous-sol aménagé de la maison familiale de Limas. C’est là qu’un feu s’est déclaré tôt ce jeudi matin entraînant l’intervention sur place d’une cinquantaine de pompiers.

Si les parents et les trois autres enfants du couple ont pu être secourus, les fillettes n’ont pas pu échapper aux flammes. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame. La police scientifique était notamment sur place dans la matinée. La piste accidentelle serait privilégiée, notamment un chauffage d’appoint installé au sous-sol de la maison, rapporte le Progrès.

A noter qu’une cellule psychologique a été mise en place au sein du groupe scolaire Fernand-Gayot de Limas où les sœurs de 6 et 8 ans étaient respectivement en classe de CP et de CE2. Par ailleurs, une cagnotte Leetchi a été lancée pour soutenir la famille, dont le père est conseiller municipal de la commune. Elle récoltait ce vendredi matin plus de 17 000 euros.