Lyon : commerçants, restaurateurs et hôteliers vont manifester en noir ce lundi

Le rassemblement est prévu devant la préfecture du Rhône.



Ce lundi, ils seront nombreux à se rendre, tout de noir vêtus, devant la préfecture du Rhône pour manifester malgré le confinement. C’est justement à cause de ce dernier et la fermeture de leurs établissements à Lyon que les restaurateurs, hôteliers et commerçants n’ont plus d’autre choix que de porter des revendications fortes, sous peine de mort collective.

Lundi matin à 9h, les indépendants réclameront ainsi l’indemnisation de pertes d’exploitation par les assureurs, la modification du statut d’indépendant afin de leur donner accès au droit au chômage à la hauteur du nombre d’années cotisées et l’exonération pure et simple des loyers pendant les périodes de confinement. "Nous demandons à l’Etat de se substituer à nous afin de régler nos loyers aux bailleurs privés", précisent-ils dans leur appel à manifester.

"Nous avons tous mis nos commerces, restaurants ou hôtels aux normes imposées pour pouvoir continuer à travailler. Nous avons été, comme toujours, de bons petits soldats. Mais voilà qu’aujourd’hui le reconfinement s’impose à nous. Celui ci ne nous laissera aucune chance de survie ! Au plus fort de la saison, alors même que les stocks sont au plus haut (…), on nous met la tête sur le billot. On nous a annoncé de nouvelles mesures sous 15 jours… Les infos que nous avons par diverses fédérations sont un confinement jusqu’au 8 janvier. Très peu d’entre nous pourrons passer le cap et s’en sortir", précise l’appel.

Lundi dernier déjà, une délégation avait été reçue en préfecture. Un geste fort de la part de Jean Castex est attendu à bientôt un mois et demi de Noël.