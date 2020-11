OL-ASSE : même à huis-clos, “ça reste un derby”

Ce sera le premier derby de l'histoire totalement à huis-clos. Le Groupama Stadium va sonner creux ce dimanche à 21h pour la réception de St Etienne, mais l'enjeu, lui, reste le même.



"Jouer à huis clos enlève la saveur du match, après ça reste un derby et c'est à nous de faire le travail pour que les supporters soient fiers de leur équipe". Malgré le contexte, Anthony Lopes ne perd pas des yeux l'essentiel. Après le match nul à Lille dimanche dernier, l'OL doit reprendre sa marche en avant en recevant son principal rival actuellement 13e du classement de Ligue 1 : "Tout le monde nous voit gagner et ça peut être dangereux. On doit être à 100% à tous les niveaux pour gagner et remonter au classement", a insisté Rudi Garcia.

L'entraineur lyonnais le sait : "Chaque équipe souhaite gagner le derby, évidemment. Nous, on n'a qu'une seule issue, c'est gagner. Il faut remporter les trois points et remonter au classement". Désormais sixièmes, les Lyonnais devront savoir rester efficaces et impliqués, même privés d'encouragements. "On a reçu des messages de supporters qui sont affichés dans le vestiaire. On s'adapte au contexte actuel. Cela nous amène du courage", a confié Anthony Lopes.

Nul doute que l'OL pourra compter sur celui qui a débuté en Ligue 1 par un derby pour motiver ses coéquipiers : "On doit tout donner, c'est une question de fierté, pour un club, pour une ville". Pour l'OL. Pour Lyon.