Travaux à la Part-Dieu : une passerelle d’accès provisoire installée devant la gare

Une passerelle d'accès provisoire à la gare de la Part-Dieu a été présentée ce lundi après-midi, dans le cadre du chantier de restructuration de la gare.



Cela permet le début d'une nouvelle étape, avec la démolition du hall nord de la gare, et le creusement de la place qui accueillera d'ici 2024 un futur parking.

Cette nouvelle étape intervient après la démolition de la moitié sud du hall de la gare SNCF et des bâtiments au sud de la place Béraudier, et des travaux de réalisation des fondations du parking, de To-Lyon et de la galerie Béraudier.

Cette troisième phase de travaux nécessitait l’élargissement de l’espace dédié au chantier sur la totalité de la place Béraudier. Cette configuration, qui durera plus d’un an, a donc entrainé l’installation d’une passerelle publique métallique de 22 mètres de large au-dessus du chantier pour maintenir l’accès à la gare.

"Entièrement montable et démontable sur place, elle mesure 46,5 mètres de long et pèse plus de 500 tonnes. Pour limiter son impact environnemental, la charpente sera entièrement réutilisée. Cette structure est mise en oeuvre par l’entreprise VINCI Construction France pour le compte de VINCI Immobilier. Spacieuse avec ses 22 mètres de large, la passerelle permet de maintenir un accès confortable et fluide à la gare SNCF de Lyon Part-Dieu, tout en permettant aux travaux de se dérouler en toute sécurité sous le passage piétonnier", est-il précisé dans un communiqué.

Pour les piétons, l’accès à la gare côté Béraudier – Centre-Ville est déplacé sur le boulevard Vivier-Merle, face à la bibliothèque. Il sera fermé de 00h45 à 4h50. Sur l’espace public, un marquage au sol guidera les piétons vers les transports en communs (Métro B, tramway T1) avec deux sens de circulation. Dans le même temps, des assises abritées pour l’attente et le confort des voyageurs sont installées devant la nouvelle entrée boulevard Vivier-Merle et un hall d’entrée provisoire de la gare accueille les clients avec les automates de billetterie et les écrans d’information.

Pour les cyclistes, les arceaux vélos temporaires ont été préservés et déplacés à proximité des arrêts de bus, à quelques mètres de l’entrée de gare. La station Velo’V Béraudier est située rue Bouchut, le long de la base-vie du chantier.

Enfin, pour les taxis et les motos, la situation est échangée pour les deux-roues motorisées qui disposent toujours de deux parkings provisoires situés rue de Bonnel et boulevard Deruelle. La station taxis est, elle, située rue de la Villette, de l’autre côté de la gare.

A noter que des médiateurs terrain ont été déployés pour accompagner ces changements d’habitudes.