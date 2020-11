Le personnel enseignant est appelé à faire grève ce mardi partout en France, y compris à Lyon.



Une "grève sanitaire" pour demander un renforcement du protocole mis en place depuis la rentrée dans les établissements scolaires.

Selon le SNES-FUS, "l’ouverture des établissements scolaires en période de confinement permet de conserver un lien pédagogique avec tous les élèves plus fort que par l’école à distance. Mais cela ne peut se faire au détriment de la santé et la sécurité des personnels, des élèves et de leurs familles. Ne pas renforcer le protocole sanitaire dès maintenant, c’est prendre le risque de fermer les établissements scolaires dans quelques semaines !".

De son côté, la CNT-Education demande la "mise en place immédiate d'une réduction des effectifs dans les établissements pour limiter les brassages" ou encore "la suppression du jour de carence ainsi que la reconnaissance de la Covid-19 en tant que maladie professionnelle".

Pour rappel, plusieurs établissements sont déjà en grève dans l'académie de Lyon, dont le collège Molière à Lyon ou encore le lycée Albert-Camus à Rillieux-la-Pape. Selon le SNES, cette mobilisation aurait déjà permis une première avancée, avec la possibilité annoncée par Jean-Michel Blanquer, de fonctionner en demi-groupe dans les lycées.

A noter qu’un rassemblement aura lieu à 11h devant le rectorat de Lyon.