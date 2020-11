Finale de Miss France reportée : encore un peu de patience pour la Lyonnaise Anaïs Roux

L’élection est repoussée d’une semaine.



Le nom de la future Miss France 2021 ne sera pas connu le 12 décembre. Selon le Parisien, la finale de l’élection est reportée en raison du coronavirus, et surtout du reconfinement.

Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, et TF1 ont décidé de reprogrammer la soirée le samedi 19 décembre avec comme objectif d’accueillir un minimum de public pour assister au show des 29 prétendantes au titre.

Parmi elles, la Lyonnaise Anaïs Roux, fraîchement élue Miss Rhône-Alpes 2020, et qui verra certainement son voyage de préparation à l’élection se tenir en France, et non dans un lieu paradisiaque comme c’est habituellement le cas.

Le jury sera également composé cette année d’anciennes Miss France, et non plus de chanteurs, sportifs ou comédiens célèbres. Reste à savoir qui sera choisie par Sylvie Tellier pour désigner la prochaine reine de beauté des Français qui succèdera à Clémence Botino.