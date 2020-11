Lyon : le voleur de moto braque un revolver sur les policiers puis les percute en voiture

Samedi, un voleur de moto-cross a tout tenté pour échapper aux policiers.



Dans l'après-midi, la BAC en patrouille l'apercevait avec d'autres individus en train de charger le deux-roues dans un fourgon rue Georges-Gouy dans le 7e arrondissement de Lyon.

Certains prenaient la fuite à la vue des forces de l'ordre, et quatre se retrouvaient coincés. Concernant ces derniers, trois étaient facilement interpellés, mais le quatrième tentait de dissimuler un revolver dans sa sacoche avant de s'éloigner. La police le rattrapait et une bagarre s'engageait. L'homme âgé de 21 ans sortait alors son arme et la braquait sur ses opposants pour se dégager. Il parvenait enfin à monter dans un véhicule et à foncer sur un fonctionnaire, lui écrasant le pied et en le percutant de face, le blessant légèrement.

Sur place, il abandonnait toutefois sa sacoche dans laquelle les enquêteurs ont retrouvé le revolver de type F1, approvisionné de 6 cartouches.

Identifié, l'individu était interpellé dès le lendemain chez une amie à Pierre-Bénite. Agé de 21 ans et habitant Villeurbanne, il a reconnu les faits, mais a juré n'avoir jamais eu l'intention de faire usage de son arme sur les policiers, ni celle de blesser le fonctionnaire percuté en voiture.

Il sera présenté au parquet ce mardi en vue d'être jugé en comparution immédiate. Quant aux trois autres membres du groupe qui volait la moto, ils ont été libérés à l'issue de leur garde à vue.