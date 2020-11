Un pass gourmand pour découvrir les bonnes adresses de Lyon dès la fin du confinement !

Le projet est signé Praline et Rosette, jeune entreprise organisatrice de balades gourmandes.



Miam ! Le nom de ce pass gourmand ne pouvait que bien résumer ce qu’il propose : découvrir ou redécouvrir Lyon et ses bonnes adresses. Et pas forcément les plus connues. "L’objectif est d’inciter les gens à pousser la porte de certaines boutiques", insiste Audrey Marcelino, fondatrice de Praline et Rosette.

Planche de charcuterie lyonnaise, pâté en croute ou encore praline. Si les spécialités ayant fait de Lyon la capitale mondiale de la gastronomie sont au rendez-vous, les amateurs de frites, cookies, éclairs et chocolat trouveront forcément leur bonheur.

Praline et Rosette a en fait sélectionné dix adresses situées entre les Terreaux et Perrache. Le détenteur du pass Miam !, après sa réception, se voit remettre cinq jetons dégustations à utiliser parmi les dix commerçants partenaires. "L’objectif est que les gens puissent profiter de mes bonnes adresses et de mes anecdotes mais sans forcément que je sois présente", assure Audrey.

L’avantage est à la fois de faire des économies par rapport à une dégustation normale (jusqu’à 30%) mais surtout d’encourager les détenteurs du pass à devenir des clients réguliers des commerces sélectionnés après la fin du confinement.

Le pass (19,90 euros) est en prévente sur Ulule jusqu’au 5 décembre ; il sera ensuite disponible sur le site internet de Praline et Rosette ainsi que dans plusieurs commerces de la Presqu’île.