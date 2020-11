Lyon : une cérémonie du 11 novembre en comité restreint

La cérémonie commémorant le 11 novembre 1918 s'est déroulée en petit comité ce mercredi matin à Lyon.



Le rendez-vous était donné à 10h30 sur l'île du Souvenir du Parc de la Tête d'Or. Il a rassemblé le préfet du Rhône Pascal Mailhos, mais aussi le gouverneur militaire de Lyon ou encore le maire de Lyon.

Grégory Doucet qui s'est exprimé au cours de la cérémonie : "Ces commémorations nous permettent de prendre pleine conscience de ce qui nous a fait et de mieux nous approprier notre passé commun. Sans doute aussi de mieux nous connaître nous-mêmes. C’est pourquoi nous devons nous souvenir avec affection de celles et ceux qui ont perdu leur vie pour notre pays et pour sa devise. Cette perte incommensurable doit nous inviter à ne rien céder dans l’ambition collective de construire ensemble un monde plus juste et plus fraternel".