C’est un Noël particulier qui se prépare cette année.



Pas question pour autant de déroger aux traditions avec l’ouverture ce jeudi du secrétariat du Père Noël à Libourne en Gironde.

Les petits Lyonnais et les petites Lyonnaises ont désormais jusqu’au 15 décembre pour écrire au Père Noël, et surtout avoir une réponse. Il faut pour cela "indiquer clairement le prénom, le nom et l’adresse complète de l’enfant sur l’enveloppe", ont fait savoir La Poste et ses lutins en ce début de semaine.

La fameuse lettre doit également être adressée au "Père Noël" sans timbre sur l’enveloppe. Il est également possible d’écrire une lettre électronique sur le site de La Poste.

L’année dernière, le Père Noël avait reçu 1,2 million de lettres et 80 000 courriers électroniques.