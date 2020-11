Quais du Polar : l’édition 2021 reportée au mois de juillet

Annulé en 2020, le festival Quais du Polar vient de dévoiler de nouvelles dates pour son édition 2021.



"Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, le bureau de l’association Quais du Polar, en collaboration avec l’équipe des salariées, a pris la décision de reporter l’édition 2021 du Festival Quais du Polar et de l’organiser les 2, 3 et 4 juillet 2021", annoncent aujourd'hui les organisateurs.

Ces derniers espèrent ainsi pouvoir "proposer un festival adapté aux contraintes, mais où auteurs et public pourront se rencontrer aussi en chair et en os".

La forme du festival sera ainsi adaptée aux contraintes sanitaires qui seront sans doute encore en vigueur avec plus de lieux, des jauges plus petites, des événements en extérieur, ou encore des rencontres hybrides avec des auteurs présents et des auteurs à distance.