Gilet jaune blessée par un tir de LBD à Lyon : la condamnation du ministère de l'Intérieur requise

Ce jeudi, le tribunal administratif de Lyon se penchait sur la requête d’une jeune femme.



Lors d’une manifestation des Gilets jaunes le 9 février 2019 entre Rhône et Saône, elle avait reçu un tir de LBD à la jambe et avait été blessée au genou.

Après le classement sans suite de sa plainte par le parquet de Lyon et une première saisine en référé du tribunal administratif pour obtenir, sans succès, le retrait du LBD ou encore des grenades de désencerclement, elle avait réclamé la condamnation de l’Etat en lançant une nouvelle procédure auprès de la justice administrative.

Et sa requête, une première en France, a cette fois été entendue par le rapporteur public, qui a estimé que la responsabilité de l’Etat dans ce tir de LBD n’était plus à prouver "quand des dommages sont causés par ses agents eux-mêmes".

L’avocat de la Gilet jaune, Me Yannis Lantheaume, a indiqué à l’AFP espérer qu’en cas de condamnation de l’Etat prononcée par le tribunal administratif d’ici deux à trois semaines, le parquet de Lyon décide de rouvrir l’enquête, notamment pour retrouver le policier auteur du tir.