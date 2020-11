Lyon : la fréquence des métros allégée dès ce week-end

Le SYTRAL a décidé à nouveau d’ajuster son offre.



Cette dernière sera maintenue à 80% en semaine comme c’est actuellement le cas sur l’ensemble du réseau. "Des ajustements sont toutefois opérés pour répondre aux besoins des personnes dont les déplacements sont indispensables", assure le gestionnaire des TCL.

Cela concerne les horaires des lignes de bus desservant les HCL, notamment aux heures de fin de service des personnels hospitaliers. La fréquence et les horaires du funiculaires de Fourvière et des lignes de bus 11, 63 et 80 sont également ajustés.

Des changements seront également à noter le week-end sur les lignes de métro en raison de la baisse de la fréquentation estimée à 25%. A compter de ce week-end, le métro circulera le samedi avec des fréquences de 8 à 10 minutes sur les lignes A et B, de 11 minutes sur la ligne C et de 4 à 7 minutes sur la ligne D. Le dimanche, les fréquences seront de l’ordre de 9 à 10 minutes sur les lignes A et B, de 11 minutes sur la ligne C et de 6 à 7 minutes sur la ligne D.

Une campagne de sensibilisation sera par ailleurs déployée dès la semaine prochaine sur tout le réseau TCL afin d’inciter au respect des gestes barrières.