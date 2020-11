Lyon : les particuliers bientôt concernés par une zone à faibles émissions ?

Mise en place depuis le 1e janvier dernier, la zone à faibles émissions va-t-elle être étendue dans la Métropole de Lyon ?



Lors d'un comité de pilotage, Bruno Bernard, le président EELV de la Métropole a "réaffirmé son souhait d'amplifier le dispositif avec un élargissement du périmètre mais aussi son extension aux particuliers".

Pour l'instant, la ZFE concerne les véhicules de transports de marchandises, et réserve un accès aux véhicules munis de vignettes Crit’Air 3, 2, 1 ou 0. A partir du 1e janvier 2021, les véhicules munis de vignettes Crit’Air 3 ne seront plus autorisés dans la zone qui concerne Lyon, mais aussi Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Vénissieux et Bron.

De nouvelles modalités seront ensuite proposées au vote en mars prochain. "L’objectif est la sortie du diesel : seuls les véhicules disposant des vignettes Crit’Air 0 et 1 seront autorisés dans le périmètre de la ZFE d’ici la fin du mandat", précise la Métropole de Lyon.

Selon Bruno Bernard, "des mesures d’accompagnement sont en préparation, en particulier d’importants investissements dans les alternatives à la voiture (modes actifs, transports en commun, autopartage et covoiturage) et un dispositif de soutien à l’acquisition ou à l’usage de véhicules à faibles émissions" : "Notre objectif est qu’à terme le parc automobile soit à la fois réduit et dépollué", a souligné l'élu EELV.

Le futur dispositif sera annoncé prochainement pour laisser aux professionnels et particuliers le temps d’anticiper leurs décisions d’investissement.