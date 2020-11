Lyon : les sapeurs-pompiers sont appelés à faire grève ce mardi

Un préavis de grève a été déposé.



Le syndicat SUD SDIS National appelle à faire grève ce mardi 17 novembre. Dans un courrier adressé au Premier Ministre Jean Castex, il demande "la suppression de la part salariale sur les surcotisations CNRACL".

"La surcotisation salariale représente une quarantaine d'euros de pouvoir d'achat. Suite à de nombreuses alertes auprès des parlementaires (Députés et Sénateurs) de nombreux amendements ont été déposé au Sénat en 1ère lecture. Le sénat a voté pour cette surpression. Il appartient maintenant à la Commission Mixte Paritaire de statuer et de conforter cette décision du Sénat", ajoutent les syndiqués.

Ils exigent donc la "suppression de la surcotisation de la part salariale et de l’employeur" ainsi que "la proratisation et le déplafonnement de un ans tous les cinq an et la portabilité des droits acquis".