Covid-19 : Olivier Véran attendu près de Lyon ce lundi

Le ministre des Solidarités et de la Santé est attendu à l'aéroport de Bron.



Olivier Véran se rend sur place pour rencontrer les équipes qui s’occupent des évacuations sanitaires. Auvergne-Rhône-Alpes est la région de France la plus touchée par cette seconde vague du Covid-19 et qui a la plus recouru à ces transferts de patients. Plus de 100 personnes ont été transportées vers d’autres hôpitaux en France.

"Nous envisageons près de 200 transferts entre les deux prochaines semaines, pour permettre de faire face à cette augmentation continue des malades en réanimation", avait fait savoir la semaine dernière Jean-Yves Grall, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

Le ministre, natif de la région, arrivera sur place en début de matinée, aux alentours de 9h40.