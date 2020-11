Lyon : coup d’envoi de la semaine des gestes qui sauvent en ligne

Il s’agit de la 4e édition de l’évènement organisé par la Ville de Lyon et la Fédération française de cardiologie.



"Qui ne sauve pas n’est pas Lyonnais". Le slogan reste le même tout comme l’objectif de sensibiliser un maximum de personnes.

La semaine des gestes qui sauvent débute ce lundi à Lyon et se déroulera jusqu’à vendredi. Cette nouvelle édition sera un peu particulière en raison du contexte sanitaire et de l’épidémie de Covid-19. Il n’y aura pas d’initiations aux gestes de premiers secours dans les casernes de pompiers ou encore à la Part-Dieu mais le public pourra visionner des vidéos sur le compte Youtube de la Ville de Lyon afin d’en savoir plus sur les gestes qui sauvent.

Au programme également : une conférence débat ce mardi à 15h sur le thème "la chaîne du cœur, chaque maillon est indispensable pour sauver une vie" ou encore une collecte de sang vendredi à la Maison du don (Lyon 2e) et à la Salle de la Ficelle (Lyon 4e).