Une sculpture en bronze de Rodin adjugée 670 000 euros à Lyon !

Une vente aux enchères exceptionnelle était organisée ce dimanche en ligne.



Organisée par la maison de vente lyonnaise Conan Hôtel d’Ainay, elle proposait plus de 400 lots parmi lesquels un bronze d’Auguste Rodin. La sculpture de 75 cm, réalisée entre 1905 et 1917 et intitulée "Eve", était estimée à 400 000 euros.

Les enchères ont permis de monter beaucoup plus haut puisque l’œuvre a été adjugée 670 000 euros à un amateur d’art français souhaitant garder l’anonymat.