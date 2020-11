OL : Amandine Henry accable la sélectionneuse Corinne Diacre

Difficile d’imaginer de nouveau Amandine Henry avec le maillot de l’équipe de France tant que Corinne Diacre est à sa tête.



Interrogée dans le Canal Football Club, la joueuse de l’OL est revenue sur sa non-sélection lors du dernier rassemblement des Bleues en octobre dernier. Elle avait déjà fait part de son étonnement, de sa déception, et de sa colère envers sa sélectionneuse, mais elle en a rajouté une couche ce dimanche. "J'étais un peu choquée, il fallait que je me remette en cause, je me suis dit qu'il y avait une qualification pour l'Euro. Ce n'était pas le timing, je me suis dit ''ne sois pas égoïste, montre l'exemple. Mets tes états d'âme de côté", a déclaré la milieu de terrain.

Elle confie avoir eu Corinne Diacre au téléphone, mais pas plus de 15 secondes. "Ce coup de fil-là, j'étais choquée. Elle me dit que la liste sort demain, ''tu n'y seras pas par rapport à tes performances actuelles''. Je reste choquée, je dis ok bon match au revoir", a-t-elle ajouté.

Mais pour l’ancienne capitaine de l’équipe de France, ce n’est pas pour ça qu’elle n’a pas été convoquée. Elle évoque la réunion que certaines joueuses de l’OL avaient eu quelques jours auparavant avant le président de la FFF. "Je pense que ça s'est passé la semaine où Noël Le Graët est venu à l'OL pour nous remettre une médaille après notre victoire en Ligue des Champions. Ça faisait un moment que j'avais des retours pesants et négatifs, ce n'était plus possible, il fallait faire quelque chose. La venue du président, c'était une aubaine pour dire les choses qui n'allaient pas", a conclu Amandine Henry.