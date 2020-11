Les abonnés pourront venir retirer livres, CD ou encore DVD à partir de mercredi.



La Bibliothèque municipale de Lyon a décidé de lancer un nouveau service en cette période de confinement. Il s’agit du "Prêt(s) à emporter".

Il est désormais possible de réserver jusqu’à 8 documents indiqués "en rayon" sur un catalogue mis en ligne et visible via son dossier abonné puis de venir ensuite les retirer dans les différentes bibliothèques de la ville après la réception d’un mail de confirmation.

A noter que la durée du prêt est prolongée de six semaines.

Toutes les informations sur le "Prêt(s) à emporter" est à retrouver sur le www.bm-lyon.fr