Rhône : plus de 1 300 places d’hébergement d’urgence mobilisées cet hiver

Le dispositif hivernal a été dévoilé ce mercredi après-midi par la Préfecture du Rhône.



1 358 places seront ainsi mobilisées cette année, au lieu de 1 200 en 2019. Dans le détail, 1038 places seront disponibles tout au long de l'hiver dans des structures d'hébergement ou des hôtels, et 320 places seront mobilisables en période de grand froid dans des salles collectives de type gymnases, à Lyon, Oullins, Caluire ou encore Meyzieu.

Cela s'ajoute aux 6 657 places d'hébergement ouvertes toute l'année. "Aussi, ce sont 7 915 places qui sont programmées cet hiver", précise la Préfecture du Rhône.

"La politique d’hébergement de l’État mobilise en 2020 dans le Rhône et la Métropole de Lyon une enveloppe de plus de 73 millions d’euros, dont 21 millions d’euros dédiés à la mise à l’abri en période exceptionnelle (renfort hivernal et crise sanitaire)", ont indiqué ce mercredi les services de l'Etat.