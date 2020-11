Euroligue : nouvelle déception pour l’ASVEL face à l’Alba Berlin

Les Villeurbannais occupent la dernière place de la compétition européenne.



L’ASVEL a enregistré une nouvelle défaite ce mercredi soir en Euroligue. Si les joueurs de T.J Parker ont tenu la distance tout au long de la rencontre, ils ont laissé échapper la victoire tant attendue à seulement deux secondes de la fin du match. Score final : 76 à 75 à l’issue de cette 9e journée du prestigieux tournoi.

Il s’agit de la sixième défaite en Euroligue pour les Villeurbannais. "On a contrôlé tout le match et on ne gagne toujours pas. On a pourtant bien joué au basket, c'est ce qu'on doit retenir. Quand la pression est montée, on a eu du mal à bouger le ballon", a réagi le coach de l’ASVEL.

Prochain match européen le 27 novembre (20h45) pour le club villeurbannais, désormais lanterne rouge de la compétition, avec la réception du FC Barcelone sur le parquet de l’Astroballe.