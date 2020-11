Lyon : à compter du 1er janvier, les TCL devraient être gratuits pour les plus démunis

Le prix de l’abonnement TCL étudiant devrait également être revu à la baisse



Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du Sytral, l'avait promis, et il s'apprête à le faire. Ce lundi 23 novembre va être soumise au vote la proposition de gratuité du réseau TCL pour les personnes dans les situations financières les plus difficiles.

Si le vote était favorable, en plus de cette adaptation aux personnes les plus démunies, le réseau deviendrait également gratuit pour les enfants de moins de 11 ans. Lors de son investiture, le président de la Métropole avait également promis de revoir les tarifs de l'abonnement étudiant à la baisse afin de s'adapter au budget serré des étudiants qui, pour la plupart, se rendent sur leur lieu d'études en TCL.

La mesure, si elle est acceptée, devrait entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2021.