D1 : choc entre l'OL féminin et le PSG au Parc des Princes

Ce sera une première dans l'histoire du championnat de D1.



C'est au Parc des Princes que se déroulera le choc entre le PSG et l'OL à 21h ce vendredi soir, dans le cadre de la 9e journée.

Actuellement premières du classement à deux points de leurs rivales parisiennes, les Lyonnaises vont tenter de prendre le large : "En les mettant à 5 points, on ferait un pas vers le titre mais il reste des matches après. Et si on ne le négocie pas bien, on peut vite retomber. Rien ne sera joué à l’issue de ce match, le championnat est long. Il peut y avoir des blessures", a prévenu Wendie Renard, la capitaine de l'OL.

"On sait que ce sont des matches âpres, difficiles, la preuve avec les derniers matches qui se sont joués sur des détails. On s’y prépare, on a l’habitude. On ira avec ces valeurs et cet état d’esprit au Parc", a de son côté expliqué Jean-Luc Vasseur, l'entraineur lyonnais.

Dans un Parc des Princes à huis-clos, l'ambiance des grands soirs ne sera pas au rendez-vous pour ce choc, mais pas question de passer à côté pour les Fenottes : "C'est un peu difficile, mais à nous de ramener la victoire pour rendre nos supporters fiers et leur amener du bonheur dans cette situation compliquée". Promesse signée Wendie Renard.