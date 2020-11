Lyon : 50 cyclistes verbalisés en une heure !

Qui a dit que Lyon était devenu un paradis pour les cyclistes circulant en toute impunité ?



Ces derniers sont soumis à des règles et la police, nationale et municipale, a fait une douloureuse piqûre de rappel ce mercredi après-midi. Placées devant la place Antonin-Poncet, non loin de l'Hôtel de Ville, les forces de l'ordre ont annoncé avoir verbalisé pas moins de 50 cyclistes en seulement une heure. Les personnes sur deux-roues ne respectaient pas les feux tricolores, circulaient sur les trottoirs ou encore ne possédaient pas de dispositifs lumineux. A noter une interpellation d'un cycliste pour refus d'obtempérer.

"Le code de la route doit être respecté par l'ensemble des usagers : automobilistes, 2 roues motorisés, cyclistes, trottinettes et piétons. Nos policiers veillent", a commenté la préfecture du Rhône.