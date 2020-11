Lyon : un important trafic de drogue démantelé

L’enquête se poursuit depuis plus d’un an.



Ce vendredi matin, la DDSP du Rhône annonce le démantèlement d’un réseau "organisé, structuré et pyramidal" de trafiquants de stupéfiants agissant sur toute l’agglomération lyonnaise.

Ce sont les policiers de la brigade des stupéfiants qui ont mis à l’arrêt ce vaste réseau, ancré au cœur du 8e arrondissement, et qui fonctionnait sur le principe de "l’uberisation".

Ainsi, les trafiquants usaient "d’un logo et d’une infographie reconnaissable" pour les clients qui pouvaient passer commande de leurs produits sur leurs téléphones pour être livrés à domicile. Les dealers proposaient herbe de cannabis et cocaïne. Leurs ventes avaient été boostées avec le confinement débuté en mars dernier précisent les enquêteurs. Des cartes de visite destinées à leur publicité ont été aussi découvertes lors des perquisitions.

Avec des centaines de clients recensés, les trafiquants ont pu dégager des bénéfices de plusieurs centaines de milliers d’euros, fruit de la vente estimée de près de 80 kg d’herbe.

Dès le mois de juin dernier, 11 personnes suspectées d’être impliquées dans ce trafic très lucratif avaient été interpellés par la police lyonnaise. Avant l’été, 8 kg d’herbe de cannabis et 82 grammes de cocaïne étaient saisis, ainsi que 15 000 euros en espèces. Les fonctionnaires ont aussi découvert près de 16 000 euros sur un compte bancaire, un véhicule, des armes et une montre de luxe.

Présentés au juge d’instruction les 11 et 12 juin dernier, les 6 principaux protagonistes suspectés d’être installés à la tête de ce réseau, étaient mis en examen et placés sous mandat de dépôt. Mais l’enquête se poursuivait sur commission rogatoire et ce lundi, de nouvelles interpellations ont été menées contre des livreurs habituels du réseau.