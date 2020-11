Covid-19 : vers une réouverture des commerces samedi prochain à Lyon ?

Cette date du 28 novembre doit encore être officiellement validée.



Cela fait suite à la volonté des grands distributeurs dont Carrefour, Leclerc ou Amazon, ont accepté de décaler d'une semaine l'opération commerciale du Black Friday.

Cette réouverture des commerces sera également soumise à un protocole sanitaire renforcé, évoqué ce vendredi matin lors d'une réunion à Bercy. La jauge d'occupation passerait d'une personne pour 4m² à une personne pour 8m², et tiendrait compte de la surface totale du magasin. Un comptage pourrait devenir obligatoire pour les surfaces de plus de 400 m² et le personnel serait exclu des calculs. Pour éviter les longues files d'attente à l'approche des fêtes de Noël, des exceptions devraient être mises en place. En revanche, le protocole ne prévoit pas de prise de rendez-vous obligatoire.

Ce dispositif doit désormais être affiné et sera communiqué mardi à 20h lors d'une allocution d'Emmanuel Macron.