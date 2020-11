Lyon : les Gilets Jaunes défilent ce samedi pour leur deuxième anniversaire

"Deux ans, 105 semaines, une éternité pour un mouvement social qui n’en finit plus de finir".



Ce samedi, l’"Assemblée des Gilets Jaunes de Lyon et Environs" appelle à manifester à l’occasion du deuxième anniversaire du mouvement. Les premiers rassemblements ont eu lieu le 17 novembre 2018 un peu partout en France. "Beaucoup, c’est indéniable, ont renoncé au sacrifice de leurs samedis (jour de repos tant attendu voire de travail pour beaucoup des "premiers de corvée" qui composent nos rangs) depuis ce fameux 17 novembre 2018. Comment leur reprocher lorsque la seule réponse à leurs revendications pour une société plus bienveillante et solidaire a été la matraque, le flashball, l’expulsion des ronds-points et - pire que tout - un mépris sans bornes de la part de la classe dirigeante ?", peut-on lire dans le communiqué du collectif local.

Ils sont appelés ce samedi devant le Palais de Justice à 14h pour "se réunir et défiler dans le centre-ville de Lyon… Non pas pour une commémoration, ce qui donnerait raison à ceux qui disent que "le mouvement est mort", mais pour un nouveau samedi de revendication, le 76e avant la fin du quinquennat Macron".

Parmi ces revendications notamment, les Gilets Jaunes demandent "l’équité face à l’impôt", une VIe République "constituante et populaire", ou encore "la fin des privilèges".

A noter que ce défilé est déclaré en préfecture.