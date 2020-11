Lyon : une manifestation ce samedi place Bellecour “pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes”

Le rassemblement est fixé à 15h place Bellecour.



A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le Collectif Droits des Femmes 69 appelle à manifester ce samedi pour "faire entendre nos voix et dénoncer les violences faites aux femmes". Il appelle les femmes au "happening des Femmes en blanc" de l’association Filactions.

Cette manifestation est autorisée par la préfecture du Rhône. A noter que le collectif appelle également à se rassemblement ce mercredi à 18h30 devant le McDonald's de Charpennes, pour "dénoncer le harcèlement sexuel et le sexisme au travail et pour inciter le gouvernement à ratifier la convention 190 de l’Organisation Internationale du Travail permettant de protéger toutes les femmes du monde contre les violences sexistes et sexuelles sur leur lieu de travail".