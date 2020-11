Angers-OL : les Lyonnais doivent “profiter de cette dynamique”

Après la trêve internationale, l’OL est de retour en championnat ce dimanche. Les Lyonnais se déplacent sur la pelouse d’Angers à 17h pour la 11e journée de championnat.



Sept matchs consécutifs sans défaite, une cinquième place avant cette journée et une victoire dans le derby lors de la dernière rencontre, les Lyonnais restent sur des bons résultats et veulent poursuivre. "La dynamique est bonne, les joueurs s’entraînent à haute intensité. Cela se passera aussi dans les têtes. J’ai des leaders pour faire des rappels si besoin. On a une équipe qui est capable de battre n’importe qui. Il faut faire une série. Il faut profiter de cette dynamique", a déclaré Rudi Garcia en conférence de presse d’avant-match.

L’objectif est clair pour le groupe : être européen à la fin de la saison. "L’objectif est de retrouver la Ligue des Champions. Tous les matchs seront difficiles, c’est à nous de les rendre faciles avec un bon état d’esprit. Celui que l‘on a eu contre Saint-Etienne a prouvé que l’on pouvait aller loin avec cette équipe même si elle est jeune", a de son côté affirmé Mattia De Sciglio, arrivé cet été en prêt entre Rhône et Saône.

Les Lyonnais devront se méfier d’Angers qui reste sur une large victoire (5-1) contre Nîmes. "C’est une équipe bien entraînée, cohérente, bien organisée, capable de mettre des buts. Ils ne sont pas très loin de nous. Il ne faut pas les sous-estimer. Gagner à Angers n’est pas facile. Ils seront très motivés", a assuré le coach. En effet, les Angevins sont neuvièmes à seulement un point des Gones.

Pour ce match, Rudi Garcia sera privé de Maxwell Cornet et de l’ancien joueur du SCO, Karl Toko-Ekambi, qui sont suspendus. Blessé lors du derby, Houssem Aouar "n’a pas 90 minutes dans les jambes". "Il y a le retour d’Uruguay de Lucas Paqueta et Bruno Guimarães. Ils ont besoin de digérer le décalage horaire", a conclu le technicien.