Angers-OL : les Lyonnais s’imposent d’une courte tête et montent sur le podium (0-1)

L’OL s’est imposé 1-0 ce dimanche après-midi sur la pelouse d’Angers dans le cadre de la 11ejournée de Ligue 1.



Les Lyonnais ne se sont pas montrés extrêmement dangereux en première période sur la pelouse grasse du stade Raymond Kopa. Se sont mêmes les Angevins qui se sont procuré les plus grosses occasions dans ce premier acte. Mais la défense lyonnaise a pu se reposer sur un Anthony Lopes très en forme, malgré sa sortie très hasardeuse, voire dangereuse, dès le début de rencontre.

Comme souvent face aux blocs bas, les Rhodaniens se sont montrés intéressants offensivement lors des phases de contre-attaque. Pour autant, ils n’ont pas énormément inquiété Paul Bernardoni de la première période. A la 43e, les Gones ont failli ouvrir le score, mais la tête de Thiago Mendes, encore très intéressant ce dimanche après-midi, a rebondi au-dessus de la barre transversale angevine.

Au retour des vestiaires, les Gones n’ont pas montré grand-chose d’autre au retour de la pause. Le SCO a été encore plus incisif dans tous les secteurs. Pourtant, à la 55e minute de jeu, les Angevins se sont fait peur et auraient pu concéder un pénalty. En dégageant le ballon, Romain Thomas s'est essuyé les crampons sur la cheville de Rayan Cherki, mais l’arbitre a estimé qu’il n’y avait pas faute.

A la 60e minute, Rudi Garcia a décidé de changer trois joueurs d’un coup en faisant entrer en jeu Bruno Guimarães, Moussa Dembélé et Mattia De Sciglio. Des changements qui ont fait du bien aux joueurs de Rudi Garcia, ils ont apporté un réel second souffle.

Les Gones se sont montrés de plus en plus dangereux en fin de rencontre, avec l’envie sûrement d’être sur le podium à l’issue de ce week-end. A la 76e, Moussa Dembélé a vu sa frappe repoussée à ras du poteau par Paul Bernardoni. Mais seulement trois minutes plus tard, l’homme en forme du moment à l’OL a donné l’avantage aux visiteurs. Sur un centre à l’aveugle de Léo Dubois, Tino Kadewere a parfaitement contrôlé de la poitrine et terminé du pied droit (0-1).

Dans les dernières secondes, alors que Thiago Mendes était sorti et avait laissé ses coéquipiers à 10, Sinaly Diomandé, tout juste entré, a sauvé son équipe en repoussant la balle sur la ligne de but d’Anthony Lopes.

Grâce à cette victoire, les Lyonnais reprennent provisoirement la deuxième place du championnat, avant la rencontre de Lille contre Lorient ce dimanche soir. Mais les coéquipiers de Maxence Caqueret sont assurés de terminer le week-end sur le podium. Prochain match pour l’OL dans une semaine, ce dimanche 29 novembre au Groupama Stadium contre Reims.