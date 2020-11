Les TCL seront gratuits dès le 1er janvier pour les plus démunis

Environ 130 000 personnes seront concernées.



Le comité syndical du SYTRAL a voté ce lundi matin une nouvelle tarification solidaire et équitable sur le réseau TCL. Cela correspond à la mise en place dès le 1er janvier prochain de deux nouveaux abonnements : le solidaire gratuit et le solidaire réduit au tarif de 10 euros.

Le premier concerne les personnes disposant des plus faibles ressources comme les bénéficiaires du RSA, de l’allocation adulte handicapé, de l’allocation de solidarité personnes âgées… Soit 1300 000 bénéficiaires.

Le second est destiné aux bénéficiaires de l’allocation de retour à l’emploi, de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises mais aussi les scolaires boursiers. L’abonnement pourrait profiter à 70 000 personnes.

Ces nouvelles mesures vont également profiter aux conjoints et aux enfants des bénéficiaires. L'abonnement solidaire sera chargé sur une carte Técély avec photo qui devra être validée à chaque voyage. La validité ira de 6 mois à 5 ans selon les statuts respectifs de chaque personne.

"Le développement des transports en commun est le moyen le plus efficace pour réduire les inégalités territoriales et sociales. Nous souhaitons avant tout permettre l’accession de tous aux transports en commun en offrant la gratuité aux plus démunis, et ce dès le 1er janvier 2021", a déclaré Bruno Bernard, le président du SYTRAL.

A noter aussi une évolution de la grille tarifaire du Rhônexpress validée lors du comité syndical du SYTRAL : la navette entre la gare TGV de Lyon Saint-Exupéry et celle de la Part-Dieu sera gratuite dès le 1er janvier 2021 pour les moins de 12 ans et coûtera 10 euros par trajet aux 12-25 ans et aux voyageurs en possession d'un billet SNCF.