Un confinement bientôt allégé à Lyon ? Emmanuel Macron s'exprime ce mardi soir

L’allocution télévisée du président est une nouvelle fois très attendue.



Emmanuel Macron doit prendre la parole ce mardi soir à 20h. Le chef de l’Etat devrait certainement annoncer un allégement des mesures du confinement toujours en cours à Lyon et dans le reste du pays.

Pas question pour l’exécutif de parler de déconfinement mais bien d’un assouplissement. Dans les colonnes du Journal du Dimanche, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a mis en avant trois étapes, dont la première serait l’officialisation de la réouverte des commerces non essentiels aux alentours du 1er décembre. La date du 28 novembre a même été évoquée avec la mise en place d’un protocole sanitaire strict dans les établissements concernés comme les salons de coiffure, les librairies… La reprise des cultes serait également au programme mais les attestations de déplacement resteraient obligatoires au mois de décembre.

On devrait aussi en savoir plus sur le déroulé des fêtes de fin d’année qui est le deuxième point de cet allégement du confinement. Il devrait être possible de rejoindre ses proches à partir du 18 décembre mais un couvre-feu pourrait venir remplacer les mesures de confinement durant cette période.

Le troisième et dernier point porterait sur les bars, les restaurants ou encore les salles de sport mais le public devra certainement attendre le mois de janvier.

Le point d’interrogation concerne également la date de réouverture des cinémas, théâtres et musées.