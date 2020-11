Lyon : une dictée confinée et solidaire au profit des HCL !

Le texte sera lu par l’humoriste et acteur Vincent Dedienne.



L’agence lyonnaise, White Mirror, organise ce jeudi à 11h30 une dictée confinée 100% digitale et solidaire au profit des Hospices Civils de Lyon. L’occasion de s’occuper de façon utile et pour la bonne cause en cette période de confinement.

"Pour chaque participant, White Mirror fera un don de 5 euros à la Fondation des Hospices Civils de Lyon qui en a bien besoin en cette période crise sanitaire. Vincent Dedienne a accepté de se prêter au jeu de la narration avec un texte spécialement pensé pour l’occasion", indique l’agence qui précise que l’inscription est gratuite via le lien suivant