Covid-19 à Lyon : la fin du confinement prévue le 15 décembre

Emmanuel Macron s’est exprimé ce mardi soir sur la crise sanitaire.



"Le pic de la seconde vague est passé", a tout d’abord déclaré le président qui a ensuite dévoilé un calendrier concernant les mesures prises dans les prochaines semaines dans le cadre de l'épidémie de Covid-19.

"Une nouvelle étape s’ouvrira à partir du samedi 28 novembre", a affirmé Emmanuel Macron. C’est en effet à cette date que les commerces non essentiels pourront rouvrir avec la mise en place d’un protocole sanitaire renforcée. Cette fin de semaine sera également synonyme de réouverture pour les librairies, les disquaires ou encore les bibliothèques.

Il sera aussi possible dès samedi d’aller se promener ou d’exercer une activité physique dans un rayon de 20km et pour une durée de 3 heures contre 1km et une heure actuellement. L’attestation de déplacement restera obligatoire.

La fin du confinement est prévue le 15 décembre "si nous sommes bien arrivés à 5000 contaminations par jour", a prévenu le chef de l’Etat. Les déplacements pour les fêtes de fin d’année seront donc autorisés avec l’instauration d’un couvre-feu de 21h à 7h. "Nous pourrons circuler librement les soirs des 24 et 31 décembre mais il n’y aura pas de rassemblement sur la voie publique", a précisé Emmanuel Macron.

Une dernière étape se déroulera à partir du 20 janvier avec la réouverture possible des restaurants et des salles de sport.

Concernant la vaccination, elle ne sera pas obligatoire. "La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas", a insisté le président.