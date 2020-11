Un hommage national ce jeudi à Daniel Cordier, ancien secrétaire de Jean Moulin à Lyon

L’avant-dernier Compagnon de la Libération est décédé vendredi à l’âge de 100 ans.



La France va rendre hommage ce jeudi à Daniel Cordier. Engagé dans la résistance à seulement 19 ans, il fut secrétaire de Jean Moulin à Lyon en 1942 et resta à son service jusqu’à l’arrestation de ce dernier en juin 1943. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, Daniel Cordier avait été distingué par le général de Gaulle.

Une cérémonie aura lieu à partir de 15h30 aux Invalides à Paris en présence de sa famille mais également plusieurs membres du gouvernement. Emmanuel Macron prononcera notamment l’éloge funèbre avant la sonnerie aux morts, une minute de silence et la Marseillaise. Le président recevra par la suite la famille de Daniel Cordier pour un entretien privé.

"Avec lui, c’est la mémoire vivante de la Résistance qui s’éteint. Il avait traversé ce que notre histoire a de plus brûlant, de plus douloureux, mais aussi de plus héroïque", avait déclaré le chef de l’Etat à l’annonce de son décès.